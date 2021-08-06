Герой и патриот: Евгений Пригожин высказался о подвиге Максима Шугалея

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин дал свой комментарий относительно статьи издания "Деловой Петербург" о предвыборной агитации.
Ранее на улицах города появились постеры фильма "Шугалей 3", которые сотрудники издания восприняли как политическую рекламу в преддверии выборов в городской парламент. Пригожин данные слухи опроверг через пресс-службу компании "Конкорд"
Бизнесмен напомнил, что постер фильма появился задолго до начала политической кампании и, соответственно, политической агитацией не является. Так, плакат с фильмом был опубликован ещё в октябре прошлого года. Кроме того, предприниматель усомнился в профессионализме сотрудников издания, предположив, что статью написал студент.
Также Пригожин рассказал, что сам фильм является продолжением лент, благодаря которым, во многом, самому Шугалею и удалось выбраться из ливийского плена.
"Шугалей в этой борьбе победил, а люди, которые боролись за его освобождение, выполнили свой гражданский долг", — отметил предприниматель.
В заключение коммерсант отметил глубокий символизм постера и мужество прототипа титульного персонажа всех трёх картин.
"С самого начала создатели фильма верили, что Шугалей вернется и сядет на скамейку напротив Смольного собора, символа Петербурга и христианства в одном лице. Того, что сейчас выглядит как пророчество, год назад никто не знал. Никто не знал, что бывший пленник соберется в Заксобрание. Максим Шугалей — герой, честнейший человек и бескорыстный патриот России", — подытожил бизнесмен.
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