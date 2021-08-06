Герой и патриот: Евгений Пригожин высказался о подвиге Максима Шугалея

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин дал свой комментарий относительно статьи издания "Деловой Петербург" о предвыборной агитации.

Ранее на улицах города появились постеры фильма "Шугалей 3", которые сотрудники издания восприняли как политическую рекламу в преддверии выборов в городской парламент. Пригожин данные слухи опроверг через пресс-службу компании "Конкорд"

Бизнесмен напомнил, что постер фильма появился задолго до начала политической кампании и, соответственно, политической агитацией не является. Так, плакат с фильмом был опубликован ещё в октябре прошлого года. Кроме того, предприниматель усомнился в профессионализме сотрудников издания, предположив, что статью написал студент.

Также Пригожин рассказал, что сам фильм является продолжением лент, благодаря которым, во многом, самому Шугалею и удалось выбраться из ливийского плена.

"Шугалей в этой борьбе победил, а люди, которые боролись за его освобождение, выполнили свой гражданский долг", — отметил предприниматель.

В заключение коммерсант отметил глубокий символизм постера и мужество прототипа титульного персонажа всех трёх картин.