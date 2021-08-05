На обед школьникам предложат фриттату с овощами и булгур

С прошлого года в Кузбассе для учащихся начальных классов питание организовывается по единому региональному меню. При его составлении специалисты учли вкусовые предпочтения детей.

В течение всего учебного года Центр управления регионом контролировал качество поставляемой продукции. На основе предложений от родителей, а также результатов анкетирования было сформировано новое "осеннее" меню, включившее такие позиции, как:

мясные котлеты с сыром или тыквой,

фриттата с овощами,

горячий бутерброд с помидорами и сыром и другие блюда.

Для рязанских школьников тоже разработано новое меню. К началу нового учебного года его должны утвердить родительские комитеты. Школьное питание станет в итоге более разнообразным и насыщенным.

Над созданием нового меню для школьников работает и один из операторов питания в Волгограде. Кроме того, внести предложения по организации питания призвали родителей белгородских школьников.

Подобные инициативы напрашиваются и в Петербурге, где за минувший учебный год поступило немало жалоб на неаппетитные школьные обеды. Например, в марте родитель одного из учеников школы №93 Пушкинского района опубликовал в соцсетях фотографию запеканки из столовой. Блюдо, по словам школьника, имело неприятный запах и "странный" вид, поэтому дети отказывались его есть. Чуть позже другой ученик рассказал, что обнаружил в своем супе кусок якобы недоваренного мяса. Организацией питания в учреждении занимается комбинат "Артис-Детское питание". Несмотря на большое количество претензий со стороны родителей, недавно пищевик выиграл новые госконтракты на организацию питания.

Еще один комбинат, "Северная Столица", кормил учеников школы №174 Центрального района "дешевыми" сосисками и пресными макаронами, пожаловался один из родителей. Специалисты надзорного ведомства недавно проинспектировали образовательное учреждение и обнаружили там ряд грубых нарушений со стороны поставщика питания.