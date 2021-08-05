Лидер "Родины" Алексей Журавлев направил письмо в ЦИК с просьбой взять под контроль предстоящие выборы в Петербурге

Глава партии "Родина" Алексей Журавлев обратил внимание на предвыборную обстановку в Санкт-Петербурге. В отличие от многих регионов в России, в Северной столице конкуренция между партии сведена к минимуму. Кандидатов необоснованно снимают с предвыборной гонки и создают им препятствия в регистрации.

Алексей Журавлёв обратился к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой и попросил ее взять под контроль ситуацию в Петербурге, где еще в 2019 году фиксировались электоральные аномалии.

"Я прошу Вас взять на контроль и предпринять все возможные меры для максимального исключения влияния на ход предвыборной кампании и результатов итогов голосования 17-19 сентября 2021 года в городе Санкт-Петербурге административного ресурса, чиновничьего произвола и обеспечить прозрачную и честную конкурентную борьбу между партиями, а также выдвинутыми ими кандидатами", — написал Алексей Журавлев.

Ранее представителям "Родина" было неоднократно отказано в размещении наглядной политической агитации, которая уже была оплачена. А глава партии лично замечал элементы "черного пиара" в отношении некоторых кандидатов в прессе.