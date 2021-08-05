Прекращение работы структур связанных с Ходорковским присвоили Пригожину

Ряд порталов беглого олигарха Михаила Ходорковского оказались заблокированы на территории России. Роскомнадзор принял решение ограничить работу трех сайтов.

В качестве причины блокировки ресурсов "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащита Открытки" указывается связь с нежелательной в России организации "Открытая Россия". Борьба государственных и частных структур сделала дальнейшую работу подобных СМИ в РФ невозможной.

Британская структура Ходорковского Open Russia была признана Генпрокуратурой нежелательной еще в апреле 2017 года. Начиная с 1 июля 2021 года в силу вступили поправки к статье 284.1 УК РФ. Они ужесточают ответственность за участие в работе подобных организаций. Работники "Открытых медиа" не согласны с решением РКН. По их словам, ни один из представителей СМИ не был зарегистрирован в компаниях беглого олигарха.

Как сообщает пресса, подконтрольные бизнесмену Евгению Пригожину источники на протяжении длительного времени ведут своеобразную войну со СМИ Ходорковского. Характерными чертами противостояния являются взаимные обвинения и журналистские расследования. Блокировка порталов бывшего главы ЮКОСа состоялась благодаря обращению в правоохранительные органы ФАН. Сайт входит в Медиагруппу "Патриот", главой Попечительского Совета которой является Пригожин.

В июле СМИ бизнесмена опубликовали материал о связи "МБХ медиа и "Открытых медиа" с антироссийской Open Russia. Генпрокуратура и Минюст были призваны заблокировать работу этих структур. В ноябре 2020 года также был опубликован материал о российской РОО "Открытая Россия". В итоге было возбуждено дело на Андрея Пивоварова. Ходорковский в информационном поле потерпел серьезное поражение от Пригожина.