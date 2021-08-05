Разгром боевиков и стабильность: американский полковник оценил результаты сотрудничества ЦАР и России

Сотрудничество Центральноафриканской Республики с Россией позволило Банги добиться успехов в борьбе с вооруженными группировками. Такого мнения придерживается полковник армии США в отставке Уэс Мартин.
Продолжительный кризис в африканской стране, вызванный разгулом различных бандформирований мог привести к госперевороту. Американский полковник напомнил, что экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе вернулся в страну с целью захватить власть. При поддержке боевиков из так называемой "Коалиции патриотов за перемены" он рассчитывал захватить крупнейшие города страны, а также атаковать столицу.
13 января 2021 года центральноафриканские вооруженные силы (FACA) предотвратили попытку вооруженных бандитов захватить Банги, после чего было организовано контрнаступление. В результате масштабной операции правительственных подразделений большая часть занятых боевиками территорий была освобождена.
Уэс Мартин отметил роль российских специалистов, которых на Западе причисляют к "ЧВК Вагнера". Инструкторы из РФ по просьбе местных властей организовали обучение для силовых ведомств республики. Сотрудничество с российскими партнерами позволило существенно повысить профессиональный уровень армии, жандармерии и полиции.
Отставной американский военный раскритиковал работу миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). Он считает, что представители организации не сделали ничего для стабильности в африканской стране, поэтому центральноафриканцы закономерно недовольны присутствием иностранных миротворцев.
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