Суд встал на сторону Пригожина и признал брачный договор Соболь и Мохова недействительным

Брачное соглашение между Любовью Соболь и ее мужем Сергеем Моховым по решению суда признано недействительным. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".
Согласно информации, опубликованной на сайте Симоновского суда, в рамках дела об оспаривании вышеупомянутого документа апелляционная жалоба ответчика была возвращена. Иными словами, формально решение суда об аннулировании брачного контракта вступило в законную силу.
"Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что намерена подать заявку на изготовление двух заверенных копий решения с отметкой о вступлении в законную силу для ФССП и нотариуса", — сказано в сообщении.
Напомним, осенью 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал взыскать с Алексея Навального, Любови Соболь и так называемого ФБК (экстремистская организация, запрещенная в РФ) по 29,2 млн рублей. С целью избежать уплаты долга бизнесмену Евгению Пригожину соратница блогера переписала на супруга все свое имущество, в частности, драгоценности, технику, шубы, предметы мебели и прочее.
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