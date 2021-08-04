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Суд встал на сторону Пригожина и признал брачный договор Соболь и Мохова недействительным
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  • Опубликована сегодня в 12:17

Суд встал на сторону Пригожина и признал брачный договор Соболь и Мохова недействительным

Брачное соглашение между Любовью Соболь и ее мужем Сергеем Моховым по решению суда признано недействительным. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Согласно информации, опубликованной на сайте Симоновского суда, в рамках дела об оспаривании вышеупомянутого документа апелляционная жалоба ответчика была возвращена. Иными словами, формально решение суда об аннулировании брачного контракта вступило в законную силу.

"Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что намерена подать заявку на изготовление двух заверенных копий решения с отметкой о вступлении в законную силу для ФССП и нотариуса", — сказано в сообщении.

Напомним, осенью 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал взыскать с Алексея Навального, Любови Соболь и так называемого ФБК (экстремистская организация, запрещенная в РФ) по 29,2 млн рублей. С целью избежать уплаты долга бизнесмену Евгению Пригожину соратница блогера переписала на супруга все свое имущество, в частности, драгоценности, технику, шубы, предметы мебели и прочее.

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