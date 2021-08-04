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На Дону возобновили полицейские рейды по соблюдению мер предосторожности против коронавируса
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  • Опубликована сегодня в 17:51

На Дону возобновили полицейские рейды по соблюдению мер предосторожности против коронавируса

Во всем мире по-прежнему массово люди заболевают коронавирусом, не обходится и без летальных исходов, каждый день печальные сводки продолжают поступать с больничных фронтов. И это несмотря на массовую вакцинацию. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Ростовской области было принято решение усилить патрулирование улиц, чтобы спасти людей от самих себя.

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение об увеличении количества и плотности нарядов на улицах города. Полицейские, совместно с приданными силами, усиливают надзор за соблюдением ограничительных мер, распоряжений правительства Ростовской области на обслуживаемых территориях", — заявил замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Сотрудники полиции, Росгвардии, военнослужащие и казаки обходят места массового скопления граждан, в частности, рынки и парки, и проводят разъяснительную работу, например, рассказывают дончанам, почему необходимо соблюдать дистанцию, носить маски и внимательно относиться к своему здоровью.

Как подчеркнул Михаил Корнеев, важно проявлять сознательность и выполнять рекомендации органов здравоохранения, ведь только так можно остановить распространение смертельной инфекции и сберечь здоровье.

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