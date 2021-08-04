Игорь Минтусов: "На нравственность чиновников, считающих голоса на выборах, рассчитывать не приходится"

Президент европейской ассоциации политических консультантов заявил, что подсчетом голосов на выборах занимаются коррумпированные чиновники.

Сегодня на радиостанции "Комсомольская правда" прошел эфир, посвященный проблемам выборов в Законодательное Собрание Петербурга и Государственную Думу.

Эксперты заключили, что в современной политике практически отсутствует понятие нравственности.

"Сегодня подсчетом голосов занимаются коррумпированные чиновники. Их интересуют собственные места, а не все остальное. Надо понимать, что нравственность в политике — это прежде всего честный подсчет голосов на выборах. Политики должны понимать, что победить могут только достойные", — высказался президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.

Эксперт отметил, что еще до начала выборов доверие к процедуре уже отсутствует, в том числе из-за трехдневного голосования в этом году.