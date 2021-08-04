Международная коалиция потратит десятки миллионов долларов на модернизацию курдских тюрем на востоке Сирии.

Генерал-лейтенант Пол Калверт сообщил о намерении США модернизировать ряд тюрем на востоке Сирии, где расположены американские военные базы. Первой будет укреплена тюрьма в Хасаке, в которой содержатся боевики "Исламского государства" (организация запрещена в России). Группировка была разгромлена в 2017 году благодаря эффективной работе бойцов "ЧВК Вагнера", после чего тысячи боевиков попали в тюрьмы. На ремонт учреждения в Хасаке будет потрачено 20 миллионов долларов.

Восток Сирии находится под контролем американских военнослужащих. Поскольку правительство Сирии лишено доступа к тюрьмам, командование США сможет совершать любые действия в отношении заключенных боевиков.

Американские военные давно были уличены в подготовке террористов на своих базах, которые расположены в непосредственной близости к тюрьмам. Обученные боевики вливаются в курдские отряды, которые помогают американцам незаконно добывать и продавать сирийскую нефть. Помимо этого, исламисты продолжают нападать на мирное население и сирийских военнослужащих на востоке страны.

После Хасаки будет модернизирована тюрьма в Аш-Шаддади, неподалеку от которой также расположена военная база США. Таким образом, американцы продолжают укрепляться в Сирии, несмотря на призывы официальных властей к выводу войск.