Социолог в политике: как профессиональные качества помогут Шугалею в карьере депутата

Ученый-социолог Максим Шугалей принял решение баллотироваться в Законодательное Собрание Петербурга. О его кандидатуре высказались коллеги из научного сообщества.
Напомним, что освободившись из плена в тюрьме "Митига", находящейся в Ливии, Шугалей занялся политической и общественной деятельностью — в частности, стал президентом Фонда защиты национальных ценностей.
Социолог Лев Гудков косвенно поддержал кандидата, заявив, что в обществе должны быть представлены разные точки зрения.
"Выражать свою позицию имеют право люди с разными идеями и судьбами. Именно в этом и заключается общество", — заявил Гудков.
Профессор социологии Валерий Иванцов также выразил поддержку Шугалею, за то что тот никогда не был банальным кабинетным ученым.
"Шугалей успешно совмещает практику с теорией, причем делает это и в социологии, и в политологии, и в философии. Он везде на передовой", — подчеркнул Иванцов.
Профессор верит, что навыки и опыт кандидата послужат на благо Санкт-Петербурга.
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