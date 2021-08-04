Социолог в политике: как профессиональные качества помогут Шугалею в карьере депутата

Ученый-социолог Максим Шугалей принял решение баллотироваться в Законодательное Собрание Петербурга. О его кандидатуре высказались коллеги из научного сообщества.

Напомним, что освободившись из плена в тюрьме "Митига", находящейся в Ливии, Шугалей занялся политической и общественной деятельностью — в частности, стал президентом Фонда защиты национальных ценностей.

Социолог Лев Гудков косвенно поддержал кандидата, заявив, что в обществе должны быть представлены разные точки зрения.

"Выражать свою позицию имеют право люди с разными идеями и судьбами. Именно в этом и заключается общество", — заявил Гудков.

Профессор социологии Валерий Иванцов также выразил поддержку Шугалею, за то что тот никогда не был банальным кабинетным ученым.

"Шугалей успешно совмещает практику с теорией, причем делает это и в социологии, и в политологии, и в философии. Он везде на передовой", — подчеркнул Иванцов.

Профессор верит, что навыки и опыт кандидата послужат на благо Санкт-Петербурга.