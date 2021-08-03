Пригожин рассказал о последствиях для СМИ и журналистов за распространение лжи

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что СМИ, распространяющие недостоверные сведения о его мнимой причастности к гибели членов российской пресс-группы в ЦАР в 2018 году, понесут за это ответственность. Предприниматель подчеркнул, что подобные действия могут нанести ущерб деловой репутации. Заявление Пригожина опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".
В случае, если информационные источники продолжат распространять недостоверную информацию о предпринимателе, бизнесмен будет вынужден обратиться в суд. Схожий случай уже был: правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Клевета" в отношении Леонида Волкова (близкий соратник осужденного блогера Алексея Навального) по заявлению Пригожина. Волков заявил, что бизнесмен якобы имеет отношение к трагедии в ЦАР, после чего бизнесмен обратился в полицию.
Пригожин заверил, что каждый журналист, участвующий в тиражировании вбросов и дезинформации о его персоне, понесет наказание. То же самое касается и одиозных личностей, распространяющих слухи про бизнесмена из-за границы.
"В отношении каждого, кто будет обвинять меня в убийстве журналистов в ЦАР, буду возбуждать уголовные дела и вырывать ему грязный язык в суде. А всяких говорящих задниц, сидящих за границей, найду и вытащу за уши в российскую тюрьму, где они научатся нести ответственность за свои слова", — предупредил предприниматель.
Ранее в прессе писали о трагических событиях в Центральноафриканской Республике, когда погибли российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. Корргруппу отправил в ЦАР беглый олигарх Михаил Ходорковский. До сих пор расследование их смерти не завершено.
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