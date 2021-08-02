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  • Опубликована сегодня в 15:37

Поможет ли "багаж" Шугалея его политической карьере?

Как стало известно, учёный-социолог Максим Шугалей баллотируется в Законодательное Собрание Петербурга. В конце 2020 года он вернулся из ливийского плена, продлившегося полтора года.

Пребывание в тюрьме не повлияло на решение социолога о ведении активной политической и общественной деятельности. Эксперты высказались о кандидатуре Шугалея, придя к заключению о том, что его опыт может быть полезен российской политике.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Николай Шендарев следил за судьбой социолога в ливийском плену.

"Хорошо, что люди с таким багажом идут на внутриполитическую арену", — высказался эксперт.

Социологические навыки Шугалея, по мнению Шендарева, будут полезны именно в ЗакСе.

"Очень бы хотелось, чтобы таких людей, как Шугалей — действительно понимающих ситуацию и обстановку — и в Петербурге, и в целом в России было больше", — заявил Шендарев.

Политолог и журналист Юрий Светов считает, что Шугалей смог бы принести больше пользы в Госдуме:

"Мне представляется, что с его интересом к международным отношениям логично было бы, чтобы он избирался в Государственную думу".

В Законодательном Собрании же, по словам Светова, нужны люди, "разбирающиеся в городской экономике и хозяйстве".

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