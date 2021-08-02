Станет ли Апраксин Двор центром притяжения туристов?

В 2021 году Петербург был признан одним из самых привлекательных городов для российских туристов. Четырьмя годами ранее северная столица удостоилась премии World Travel Awardsкак самое лучшее направление для путешествий в Европе. Чтобы удержать позиции на рынке внутреннего и внешнего туризма, городу предстоит пересмотреть свое отношение к историческим достопримечательностям, развивая новые интересные локации.

Продвижение на международной арене тормозит отношение к собственной архитектуре. И речь не только о том, что на гостей из других стран частенько падают элементы лепнины, но и о запустении таких крупных исторических территориях, как Апраксин Двор. Реновации комплекса и его приспособления для современного использования горожане ждут уже много лет.

Эксперты уверены, что Апраксин двор — территории, где можно создать современное культурно-общественное пространство, которое станет безопасным для горожан и привлекательным для туристов. Но на это нужны немалые финансовые средства: речь может идти о 2,5 млрд долларов, которых у города нет.

Еще в 2017 году Апраксин Двор мог стать уютной пешеходной территорией с множеством прогулочных зон и зеленых скверов. В тот год Совет по культурному наследию утвердил проект по реконструкции Апраксина Двора, созданный бюро Никиты Явейна "Студия 44". Исторический рынок планировали реконструировать и приспособить под ремесленные мастерские, художественные галереи, театр, гостиницы, рестораны и магазины. Но реализацию проекта поставили на паузу.

Стоит отметить, что успешный опыт создания интересных локаций на исторических территориях у города уже есть — это:

"Новая Голландия",

"Бертгольд-центр",

"Планетарий №1",

"Севкабель порт",

"Третье место"

и "Никольские ряды".

Вместе с тем, петербуржцы помнят и о судьбе Гаванских бань, снесенных в текущем году.