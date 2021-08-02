Станет ли Апраксин Двор центром притяжения туристов?

В 2021 году Петербург был признан одним из самых привлекательных городов для российских туристов. Четырьмя годами ранее северная столица удостоилась премии World Travel Awardsкак самое лучшее направление для путешествий в Европе. Чтобы удержать позиции на рынке внутреннего и внешнего туризма, городу предстоит пересмотреть свое отношение к историческим достопримечательностям, развивая новые интересные локации.
Продвижение на международной арене тормозит отношение к собственной архитектуре. И речь не только о том, что на гостей из других стран частенько падают элементы лепнины, но и о запустении таких крупных исторических территориях, как Апраксин Двор. Реновации комплекса и его приспособления для современного использования горожане ждут уже много лет.
Эксперты уверены, что Апраксин двор — территории, где можно создать современное культурно-общественное пространство, которое станет безопасным для горожан и привлекательным для туристов. Но на это нужны немалые финансовые средства: речь может идти о 2,5 млрд долларов, которых у города нет.
Еще в 2017 году Апраксин Двор мог стать уютной пешеходной территорией с множеством прогулочных зон и зеленых скверов. В тот год Совет по культурному наследию утвердил проект по реконструкции Апраксина Двора, созданный бюро Никиты Явейна "Студия 44". Исторический рынок планировали реконструировать и приспособить под ремесленные мастерские, художественные галереи, театр, гостиницы, рестораны и магазины. Но реализацию проекта поставили на паузу.
Стоит отметить, что успешный опыт создания интересных локаций на исторических территориях у города уже есть — это:
- "Новая Голландия",
- "Бертгольд-центр",
- "Планетарий №1",
- "Севкабель порт",
- "Третье место"
- и "Никольские ряды".
Вместе с тем, петербуржцы помнят и о судьбе Гаванских бань, снесенных в текущем году.
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