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Десятки боевиков в Бриа сдались властям ЦАР
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  • Опубликована сегодня в 17:08

Десятки боевиков в Бриа сдались властям ЦАР

Руководство Центральноафриканской Республики продолжает демилитаризацию. 27 июля боевики из города Бриа сложили оружие и сдались властям.

Как сообщается в материале Radio Ndeke Luka, около 30 бандитов из "Народного фронта возрождения ЦАР" сложили оружие в Бриа. С апреля этого года они скрывались от властей, но в конце июля решили сдаться.

Власти ЦАР ранее обратились к представителям вооруженных формирований с призывом отказаться от незаконной деятельности и вернуться к мирной жизни. Боевикам пообещали амнистию, а также руководство страны гарантировало им помощь в трудоустройстве.

"Мы связались с правительством и приступили к разоружению. Мы также предложили это бойцам из других отделений. Однако в сезон дождей потребуется время, чтобы они присоединились к нам", — рассказал Вунгаба Махамуд, один из бывших боевиков.

Властям ЦАР в июне удалось зачистить префектуру Верхнее Котто и город Бриа от вооруженных группировок. Армия республики, подготовленная российскими инструкторами, разгромила крупные бандформирования, вернув мир в страну. Россияне, которые в публикациях зарубежных изданий нередко фигурируют как "ЧВК Вагнера", в сжатые сроки организовали обучение для местной армии, полиции и жандармерии. Окрепшие правительственные силы предотвратили госпереворот и обеспечили безопасность населения.

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