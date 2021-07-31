Политолог Илья Паймушкин прокомментировал выдвижение Шугалея на выборы в ЗакС

Политолог Илья Паймушкин положительно оценил перспективы Максима Шугалея на предстоящих выборах в Заксобрание Петербурга. Он лично знаком с кандидатом и считает, что настойчивость и высокий профессионализм помогут Шугалею достичь успехов в политике.
"Вообще государство должно таких людей замечать, поддерживать и стараться выдвигать на какие-то руководящие позиции. Что касается его выдвижения в Санкт-Петербурге, то Шугалей там проживает постоянно, поэтому знает все процессы, которые происходят в городе. Я уважаю его, ценю и желаю успехов. Такие люди нужны и Петербургу, и нашей стране", — подчеркнул Паймушкин.
Его мнение разделяет депутат муниципального образования Шушары Дмитрий Дорош. По его словам, Максим Шугалей обладает сильным характером и принципиальной позицией по многим вопросам. Кроме того, он профессионал в своем деле.
Напомним, социолог Максим Шугалей провел полтора года в ливийском плену. Вернувшись на родину, он возглавил Фонд защиты национальных ценностей и продолжил заниматься исследовательской и общественной деятельностью.
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