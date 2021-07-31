Александр Колос помог с восстановлением хоккейной коробки на Камышовой улице

Общественник и предприниматель Александр Колос помогает преобразить Приморский район. Благотворительностью он занимается многие годы, но в связи с грядущими выборами внимание к его работе со стороны горожан и СМИ повышено. Сам Колос баллотируется в Госдуму и петербургский ЗакС от партии "Родина".

"Я давно занимаюсь благотворительностью и общественной работой, занимаюсь организацией праздников, помогаю самым разным организациям, уделяю внимание дополнительному образованию детей. Если я понимаю, что могу помочь людям — помогаю. Привлекаю к этому благому делу других людей. Мой девиз — вместе мы можем больше", — рассказывает он.

Депутатскую должность меценат расценивает как возможность помочь еще большему числу людей. Сейчас он помогает благоустроить родной Приморский район. На днях Колос встретился с жителями Камышовой улицы и выслушал их просьбы. Многие сложности уже удалось решить.

Благодаря этой встрече, коммунальщики убрали мусор на одной из детских площадок, начали ремонт старой хоккейной коробки, вырубили борщевик на пересечении улицы Оптиков и Гаккелевской.

Для этого Колос просто обратился в нужные инстанции. Но, несмотря на сделанное, на Камышовой осталось еще много проблем — плохое освещение на детских площадках, незаконная торговля, закрытые проходы во двор, нехватка пешеходных переходов и многое другое. Общественник намерен и дальше помогать в их решении.