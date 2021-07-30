Задача — погибнуть: Милонов назвал Ходорковского заказчиком убийства журналистов в ЦАР

Убитые в ЦАР три года назад российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко стали жертвами коварного плана Михаила Ходорковского. Об этом в годовщину трагедии рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Ночная поездка по трассе Декоа — Сибю в Центральноафриканской Республике в ночь на 30 июля 2018 года стоила россиянам жизни. Воспользовавшись уязвимостью журналистов, которых не сопровождала охрана, на мужчин напали боевики из формирования 3R. Формально именно они стали виновниками гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко, однако есть в этом деле и еще одно заинтересованное лицо — заказчик командировки россиян Михаил Ходорковский.

По мнению депутата Виталия Милонова, олигарх никогда не планировал возвращения журналистов домой, отправляя их на "поиски "ЧВК Вагнера"" в ЦАР.

"То, что их туда послали для того, чтобы они выполнили свою главную миссию — погибли — это точно. Лично я не сомневаюсь в этом. Ходорковский очень ценит деньги", — отметил политик.

Парламентарий напомнил, что сразу после гибели россиян активизировались сторонники Ходорковского, которые также в этой истории преследовали собственные интересы.

"А какой вой после этого поднялся среди адептов Ходорковского в России! Как они попытались этот инцидент конвертировать в протест "честных журналистов". Тут же засветились Шевченко (Максим Шевченко, российский журналист, политический и общественный деятель — прим. ред.) и прочие люди, которые начали кричать на всех углах про "убийство за правду", — добавил Милонов.

По словам депутата, для Ходорковского устранение людей в собственных интересах — вполне обычное дело. Этой практикой олигарх пользуется еще с 90-х годов, поэтому все, кто так или иначе сотрудничает с ним, не должны ждать, что с ними Ходорковский поведет себя иначе.

"Его исчерпывающая характеристика дана в приговоре суда. Он же в российскую тюрьму попал не только из-за воровства и торговли налево. Арестовали его за то, что он участвовал в убийствах. С заказов Ходорковского его сотрудники людей убивали. У него же кровавый путь, он в 90-е устранял конкурентов и всех, кто ему мешал", — подметил парламентарий.

На сегодняшний день подробности убийства трех журналистов из России в ЦАР до конца не выяснены. Впрочем, за минувшие годы ситуация с безопасностью в стране сильно изменилась — как за счет усилий властей под руководством действующего президента, так и благодаря помощи российских инструкторов.