Партия "Родина" уверена в поддержке со стороны администрации Петербурга

Кандидат в депутаты петербургского законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Шпиленко заявил, что партия "Родина" намерена помогать в работе Смольному и губернатору города.

После старта федеральной кампании и регистрации кандидата от петербургского регионального отделения партии "Родина" Андрея Петрова директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России (АКИТ) Андрей Шпиленко заявил, что партия может многое дать городу, а также принести новые идеи, инструменты и решения в городской парламент.

Оба кандидата уверены, что "Родина" пройдет в ЗакС.

"Несмотря на относительно поздний старт, "Родина" ведет в Петербурге эффективную настоящую, а не лозунговую кампанию. Наш рейтинг уже выше 5 процентов, потому названная лидером местного отделения Андреем Петровым цифра в 15 процентов более чем реальна", — передает слова Шпиленко ПитерТВ.

Он также отметил, что на данный момент граждане ничего не знают о нынешних депутатах, их работе и даже не поддерживают с ними связь.