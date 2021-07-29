Партия "Родина" уверена в поддержке со стороны администрации Петербурга

Кандидат в депутаты петербургского законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Шпиленко заявил, что партия "Родина" намерена помогать в работе Смольному и губернатору города.
После старта федеральной кампании и регистрации кандидата от петербургского регионального отделения партии "Родина" Андрея Петрова директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России (АКИТ) Андрей Шпиленко заявил, что партия может многое дать городу, а также принести новые идеи, инструменты и решения в городской парламент.
Оба кандидата уверены, что "Родина" пройдет в ЗакС.
"Несмотря на относительно поздний старт, "Родина" ведет в Петербурге эффективную настоящую, а не лозунговую кампанию. Наш рейтинг уже выше 5 процентов, потому названная лидером местного отделения Андреем Петровым цифра в 15 процентов более чем реальна", — передает слова Шпиленко ПитерТВ.
Он также отметил, что на данный момент граждане ничего не знают о нынешних депутатах, их работе и даже не поддерживают с ними связь.
"Доходит до смешного: мы с партийцами разговариваем с гражданами прямо напротив депутатской приемной. Люди жалуются на свои проблемы, а мы спрашиваем: "Почему вам не помогает действующий депутат?" А они не знают как к нему обратиться и где искать… Разве это нормально? Мы готовы наладить контакт между горожанами и администрацией и вместе сделать Петербург лучшим местом. Думаю, губернатор это понимает и поддерживает нас", — считает Шпиленко.
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