Евгений Пригожин: Я за то, чтобы этот орган законодательной власти помогал, а не мешал губернатору в развитии Петербурга

Многие эксперты ожидают, что в результате предстоящих выборов губернатор сможет настроить ЗакС под себя.

Отвечая на вопрос о том, станут ли помехой для действующих властей Санкт-Петербурга кандидаты в Законодательное Собрание от партии "Родина", предприниматель Евгений Пригожин заявил, что "законодательный орган должен помогать, а не мешать".

"По моему мнению, в сегодняшней непростой ситуации из-за санкций и ковида, такие патриоты, как "родинцы", все более и более востребованы. Надеюсь, что даже несколько активных патриотов неплохо взбудоражат лягушек в этом болоте. И это станет хорошим подспорьем в развитии Петербурга", — процитировали слова спикера в издании "ДеловоеТВ".

Пригожин делает основной акцент на сотрудничестве ЗакСа с губернатором города. Поскольку предыдущий депутатский состав собрания оставил негативный след. Речь идет о странном распиле Генплана, в котором никак не учитывались интересы города, а также многомиллионная так называемая депутатская поправка.

"Некоторые депутаты, как я и говорил, вообще только и делают, что работают на свой карман. Я за то, чтобы этот орган законодательной власти помогал, а не мешал губернатору в развитии Петербурга, привлечении инвестиций и увеличении городского бюджета", — добавил предприниматель.

Также по словам Пригожина, многие эксперты ждут, что в результате предстоящих выборов губернатор сможет настроить ЗакС под себя, что положительно скажется на благе самого города и его жителях.