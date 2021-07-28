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В борьбе с коронавирусом уместны даже розыгрыши автомобилей. Общественник Александр Колос о рекламе вакцинации
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  • Опубликована сегодня в 18:37

В борьбе с коронавирусом уместны даже розыгрыши автомобилей. Общественник Александр Колос о рекламе вакцинации

Российские медиа активно рекламируют вакцинацию от коронавируса. Ролики выглядят частью хорошо спланированной кампании и не уступают масштабной коммерческой рекламе.

Например, у бренда Heineken появился ролик, призывающий сделать прививку. В соцсетях многие блогеры продвигают идею вакцинации. Власти Санкт-Петербурга украсили город соответствующими плакатами, а в Москве разыгрывают автомобили и раздают гранты.

"Поощрение всегда работает эффективнее принуждения. Уверен, подход московских властей позитивно повлияет на статистику привитых граждан", — считает общественный деятель и меценат Александр Колос.

Он подчеркнул, что мы имеем дело не с первой пандемией, требующей вакцинации. Колос уверен: стоит усиленно информировать людей, чтобы остановить распространение вируса и избежать новых смертей, экономических и социальных коллапсов.

"Заставлять людей насильно или ждать, пока они сами придут к решению, неэффективно. Лучший способ — элементарно и доходчиво объяснять либо поощрять привитых. Например, создавать хорошую информативную рекламу", — заявил общественник.

Ранее власти Москвы приняли решение о поощрении вакцинации от коронавируса. Те организации и индивидуальные предприниматели, кто выполнит требование о полном завершении вакцинации 60% и более работников, получат гранты из московского бюджета в размере 100% НДФЛ, уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев.

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