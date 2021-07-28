Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2021 : 74,098
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2021 : 87,3171
СБУ, Bellingcat и
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 12:27

СБУ, Bellingcat и "Белорусочка": ФАН разобрался в планах Запада по Украине

Эксперты Федерального агентства новостей считают, что фильм-расследование Bellingcat о задержании россиян в Белоруссии создан с целью сменить власть на Украине.

Расследование будет обнародовано 29 июля. Год назад в санатории "Белорусочка" под Минском были задержаны 32 гражданина России, еще одного задержали на юге страны. Их подозревали в подготовке беспорядков в республике в преддверии выборов президента. После проведенной проверки их отпустили, но в СМИ появились слухи, что в этой истории замешаны украинские и западные спецслужбы.

Известная выпуском заказных материалов организация Bellingcat и главный специалист по псевдорасследованиям Христо Грозев по заказу спецслужб (ЦРУ и Ми-6) решили использовать этот инцидент в политических интересах Запада, полагают эксперты Федерального агентства новостей.

В журналистской среде события под Минском получили название "Вагнергейт", поскольку для привлечения дополнительного внимания СМИ приписали задержанных россиян к "ЧВК Вагнера". Также появилась информация, что в данном случае речь идет об операции СБУ, проваленной из-за политических разногласий в администрации президента Украины Владимира Зеленского.

После выхода скандального расследования Bellingcat у западных кураторов украинских властей могут появиться вопросы к подопечным. По версии ФАН, если Зеленский и его окружение не дадут вразумительных ответов, то в стране может произойти очередная смена власти.

Мир

Расследование ФАН: Bellingcat переделывал

Расследование ФАН: Bellingcat переделывал "Вагнергейт" по заказу западных спецслужб против Зеленского

Bellingcat как инструмент политического шантажа руководства Украины.

Читать полностью
Юристы из Reed Smith защитят россиянина Виктора Бута в США

Юристы из Reed Smith защитят россиянина Виктора Бута в США

Адвокаты из Reed Smith займутся защитой интересов россиянина Виктора Бута, заключённого в американской тюрьме.

Читать полностью

Общество

Чиновники ищут оправдания для

Чиновники ищут оправдания для "ТЗБ "Петроградская" после отравления 28 детей

Причиной массового отравления воспитанников детского сада №55 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга стал "сезон бахчевых и черешни". Такую версию выдвинул представитель районной администрации в беседе с журналистом телеканала "78".

Читать полностью
Bellingcat готовит к выходу

Bellingcat готовит к выходу "расследование" об инциденте в санатории "Белорусочка"

Известная скандальными публикациями организация Bellingcat сообщила о скорой премьере фильма об инциденте в Белор﻿уссии 29 июля 2020 года.

Читать полностью

Новости