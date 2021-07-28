Эксперты Федерального агентства новостей считают, что фильм-расследование Bellingcat о задержании россиян в Белоруссии создан с целью сменить власть на Украине.

Расследование будет обнародовано 29 июля. Год назад в санатории "Белорусочка" под Минском были задержаны 32 гражданина России, еще одного задержали на юге страны. Их подозревали в подготовке беспорядков в республике в преддверии выборов президента. После проведенной проверки их отпустили, но в СМИ появились слухи, что в этой истории замешаны украинские и западные спецслужбы.

Известная выпуском заказных материалов организация Bellingcat и главный специалист по псевдорасследованиям Христо Грозев по заказу спецслужб (ЦРУ и Ми-6) решили использовать этот инцидент в политических интересах Запада, полагают эксперты Федерального агентства новостей.

В журналистской среде события под Минском получили название "Вагнергейт", поскольку для привлечения дополнительного внимания СМИ приписали задержанных россиян к "ЧВК Вагнера". Также появилась информация, что в данном случае речь идет об операции СБУ, проваленной из-за политических разногласий в администрации президента Украины Владимира Зеленского.

После выхода скандального расследования Bellingcat у западных кураторов украинских властей могут появиться вопросы к подопечным. По версии ФАН, если Зеленский и его окружение не дадут вразумительных ответов, то в стране может произойти очередная смена власти.