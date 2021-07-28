Пригожин рассказал о разрушительных последствиях интервенции НАТО в Ливию

Журналисты BBC в рамках сбора материалов для документального фильма о событиях в Ливии обратились к российскому предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой оценить роль России в судьбе африканского государства.
Ответ Евгения Пригожина был опубликован на сайте пресс-службы компании "Конкорд". Предприниматель считает, что Российская Федерация оказывать помощь государствам, которые в ней нуждаются. По мнению Пригожина, Россия несет миру добро и справедливость, в то время как Соединенные Штаты по всему миру несут лишь разрушение.
"Начиная от бомбежки Хиросимы и Нагасаки, заканчивая захватом множества стран и навязыванием им своей "демократии". Считаю необходимым обратить внимание издания BBC на то, что, как всем известно, США ввергли самую богатую страну Африки в гражданскую войну, убили ее лидера Муаммара Каддафи, уничтожили бомбардировками большую часть ее инфраструктуры", — заявил российский предприниматель.
Кроме того, Пригожин отметил, что США способствовали появлению в Ливии группировок террористов, на борьбу с которыми ушло 10 лет. Некоторые из представителей террористических организаций впоследствии были интегрированы в структуры ливийской власти. Также российский предприниматель раскритиковал Вашингтон за военную и финансовую поддержку боевиков, находящихся в Ливии. Данные действия, по мнению бизнесмена, являются угрозой для заключенного в стране перемирия.
"Я ничего не слышал о нарушении прав человека в Ливии со стороны россиян и уверен, что это абсолютная ложь. Но если вы хотите подробный список таких нарушений со стороны США и их союзников по всему миру, то я рекомендую вам обратиться в Фонд борьбы с репрессиями за более подробными комментариями. Или к Максиму Шугалею, который без суда и следствия был брошен в ливийскую тюрьму Митига, где пережил лишения и пытки, и больше других знает о нарушении прав человека в этой стране", — отметил Пригожин.
В заключение российский предприниматель посоветовал журналистам подкреплять свои заявления фактами, а не делать голословных русофобских заявлений. Ранее появилась информация о том, что Независимая организация по стандартам печати в Великобритании (IPSO) признала жалобу Евгения Пригожина на недостоверную информацию в статье Daily Telegraph о Ливии. IPSO подтвердило, что источниками ложных данных были американские и британские спецслужбы.
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