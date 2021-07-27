Чиновники ищут оправдания для "ТЗБ "Петроградская" после отравления 28 детей

Причиной массового отравления воспитанников детского сада №55 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга стал "сезон бахчевых и черешни". Такую версию выдвинул представитель районной администрации в беседе с журналистом телеканала "78".
Отравление произошло в середине текущего месяца. Заболевшим детям были поставлены диагнозы "сальмонеллез" и "энтероколит". Корреспонденты решили привлечь к инциденту внимание общественности и обратились в районную администрацию за комментариями.
Ранее в СМИ утверждали, что администрация Фрунзенского района искажает сведения о ситуации в детском саду. Когда число жертв доросло до 28 человек, чиновники говорили лишь о пяти случаях. По версии журналистов, представители администрации либо не обладают актуальной информацией, либо пытаются замолчать роль комбината "ТЗБ "Петроградская" в истории с отравлениями.
Михаил Калинин, возглавляющий пресс-службу администрации Фрунзенского района, дал по этому поводу комментарий журналистам. По его мнению, отравление произошло из-за того, что начался "сезон продажи бахчевых".
"Вспышки кишечной инфекции всегда происходят в период продажи бахчевых, черешни, вишни, персиков. Если бы не коронавирусное время, никто бы на это даже внимания не обратил лет 10 назад, потому что такое случается", — сказал он.
При этом его не смущает тот факт, что воспитанники, посещавшие детский сад, отравились, а те, кто находился дома, не имеют проблем со здоровьем.
Также представитель администрации не обращает внимания на то, что в еде, приготовленной на пищеблоке детсада, были обнаружены патогены.
Администрация оправдывает комбинат "ТЗБ "Петроградская" и пытается убедить общественность, что в инциденте могут быть виноваты родители, накормившие детей некачественными продуктами. Однако заявление представителя противоречит имеющимся фактам.
Ранее в СМИ писали, что глава Фрунзенского района Константин Серов может выступать покровителем вышеупомянутого комбината. С тех пор, как он занял свой пост, компания стала получать выгодные контракты, хотя до этого находилась на грани банкротства.
Сейчас "ТЗБ "Петроградская" — один из крупнейших поставщиков питания в Северной столице. Его годовая выручка составляет 1,6 млрд рублей.
Как считают в прессе, именно покровительство со стороны Серова объясняет поведение чиновников, выгораживающих поставщика в истории с массовым отравлением.
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