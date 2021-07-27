Bellingcat готовит к выходу "расследование" об инциденте в санатории "Белорусочка"

Известная скандальными публикациями организация Bellingcat сообщила о скорой премьере фильма об инциденте в Белоруссии 29 июля 2020 года.
Планируется, что видеоматериал выйдет в годовщину задержания 33 россиян в санатории под Минском. Через две недели после операции местных силовиков в санатории "Белорусочка", граждане РФ были отпущены, но СМИ продолжили обсуждение этой темы, добавляя новые "подробности" к истории.
Журналисты назвали случай в Белоруссии "Вагнергейтом" из-за причисления россиян к "ЧВК Вагнера" украинскими политиками. Премьера фильма-расследования неоднократно переносилась по различным причинам, доходящим до абсурда.
В СМИ ходят слухи, что к инциденту могут иметь отношение украинские спецслужбы, а также администрация президента Владимира Зеленского. Предполагается, что люди из окружения украинского лидера могли стать причиной провала операции СБУ.
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