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Попечительский совет ростовского отделения
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  • Опубликована сегодня в 12:47

Попечительский совет ростовского отделения "Опоры России" определился с задачами

В Ростовской области при местном отделении общественной организации "Опора России" был создан попечительский совет. Первое заседание состоялось 19 июля.

Коллегиальный орган, в состав которого вошли замгубернатора Ростовской области Александр Скрябин, депутат Госдумы РФ Лариса Тутова, местные депутаты и представители бизнес-сообщества, главной своей целью ставит улаживание спорных моментов, поддержание диалога бизнесменов с властью и помощь в решении возникающих ключевых вопросов.

Как отметил Александр Скрябин, сотрудничество органов власти и деловых объединений способствует улучшению социально-экономической ситуации, причем не только в регионе, но и в целом в стране.

"Благодаря совместным усилиям Ростовская область уже не первый год занимает лидирующие позиции по показателям развития малого и среднего предпринимательства, занимая 6-е место среди российских регионов по числу субъектов МСП. Сегодня в малом и среднем бизнесе Дона занято 650 тысяч человек, уже более 69 тысяч человек зарегистрированы в качестве самозанятых", — отметил он, обращаясь к членам совета.

Попечительский совет должен помочь общественной организации с принятием верных, взвешенных решений, дать сигнал предпринимателям, также этот орган играет роль своего рода передатчика — получает обратную связь и передает её властям.

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