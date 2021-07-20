Верх цинизма: на Алтае найдены нарушения в соцпитании детей с инвалидностью

В Турочакском районе Республики Алтай осудили бывшего директора школы на 2,5 года условно.

Бывший руководитель получила в подотчет целевые бюджетные средства на обеспечение детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием. Деньги она взяла себе, а в бухгалтерию направила фиктивные документы о приобретении продуктов. Двухразовое питание школьникам все же организовали, но за счет родителей, которых не проинформировали, что детям положено бесплатное питание. Данный инцидент — яркое доказательство того, что в системе соцпита есть существенные недоработки.

Инциденты с хищениями и кражами в этой сфере — давно не редкость. Например, в Санкт-Петербурге произошел подобный случай. Завпроизводством комбината "Артис-Детское питание", работая в одной из школ, присваивал себе продукты, которые предназначались для школьников, сообщили СМИ. Чтобы скрыть недостачу, сотрудник комбината заставлял поваров готовить обеды и завтраки из объедков.

О предприимчивом заведующем узнали журналисты. Инцидент был предан огласке. Только после того, как все узнали, что детей фактически кормили помоями, петербургский Роспотребнадзор организовывал проверки. Если бы сотрудники надзорного ведомства проверяли объекты соцпитания чаще, возможно, подобных случаев удалось избежать.

В адрес комбината "Артис-Детское питание" поступает много жалоб от родителей школьников. Петербуржцев не устраивает качество питания. За многочисленные нарушения они требуют отстранить компанию от работы с детьми.