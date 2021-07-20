Юристы из Reed Smith защитят россиянина Виктора Бута в США

Адвокаты из Reed Smith займутся защитой интересов россиянина Виктора Бута, заключённого в американской тюрьме. Договор о сотрудничестве уже подписан, о чем сообщила его супруга Алла Бут. Юристам предстоит добиться изменения условий содержания россиянина.

"Вчера по американскому времени, а по российскому это было уже сегодня, в Вашингтоне были подписаны документы о вхождении адвокатской фирмы Reed Smith в команду защиты моего мужа", — передают РИА Новости слова Аллы Бут.

Отметим, что эта юридическая фирма известна благодаря победе в деле "Конкорд против США". В 2018 году американские власти обвинили компанию Евгения Пригожина во вмешательстве в президентские выборы. Российский бизнесмен подключил к судебному разбирательству профессионалов из Reed Smith. Весной 2020 года Минюст США отозвал обвинения. Глава "Конкорда" обратился в суд с требованием обязать американское правительство выплатить компенсацию в размере 50 миллиардов рублей за незаконное преследование.

В 2008 году американские спецслужбы задержали Виктора Бута в Бангкоке. Суд приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере 15 миллионов долларов. Однако эксперты отмечают неправомерность экстрадиции Бута в США. В настоящее время он находится в тюрьме строгого режима штата Иллинойс. Супруга заключённого рассказала, что ему разрешено звонить только 2 раза в неделю. Время разговора — не более 12 минут. При этом часто возникают технические неполадки.