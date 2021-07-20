Деятельность французского посла в Центральноафриканской Республике Жан-Марка Гросгурина привела к глубокому кризису в отношениях между странами.

Такого мнения придерживаются эксперты Ndjoni Sango. Журналисты отметили, что на фоне непростых взаимоотношений Банги и Парижа, представитель Елисейского дворца только усугубил кризис.

"Франция желает сохранить дипломатический имидж в ЦАР, но Гросгурин только наносит ущерб ее репутации в африканских странах", — считают центральноафриканские эксперты.

Французские политические элиты стремятся избавиться от исторически сложившегося образа колониальной державы, но в случае с ЦАР это сделать крайне непросто. Центральноафриканцы знают, как относятся к африканским странам французы.

В то же время ЦАР, как независимая страна, самостоятельно определяет вектор внешней политики в зависимости от собственных интересов. Сотрудничество с Россией позволило республике преодолеть острый кризис, вызванный вооруженными боевиками, готовившими госпереворот.

Армия ЦАР дала отпор группировкам, которые под предводительством экс-президента страны Франсуа Бозизе готовили насильственную смену власти. Вооруженные силы республики значительно укрепились и выросли в профессиональном плане за счет работы российских инструкторов. Специалисты из РФ, которые в различных зарубежных СМИ фигурируют как "ЧВК Вагнера", занимаются подготовкой правительственных сил африканской страны.

Журналисты из Ndjoni Sango считают, что последние события, включая расистский скандал с сыном французского посла и подтвержденные связи дипломата с боевиками, разрушили последние надежды Парижа на восстановление отношений с ЦАР.