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Париж и Банги больше не являются партнерами: в ЦАР оценили состояние отношений с бывшей метрополией
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  • Опубликована сегодня в 17:57

Париж и Банги больше не являются партнерами: в ЦАР оценили состояние отношений с бывшей метрополией

Деятельность французского посла в Центральноафриканской Республике Жан-Марка Гросгурина привела к глубокому кризису в отношениях между странами.

Такого мнения придерживаются эксперты Ndjoni Sango. Журналисты отметили, что на фоне непростых взаимоотношений Банги и Парижа, представитель Елисейского дворца только усугубил кризис.

"Франция желает сохранить дипломатический имидж в ЦАР, но Гросгурин только наносит ущерб ее репутации в африканских странах", — считают центральноафриканские эксперты.

Французские политические элиты стремятся избавиться от исторически сложившегося образа колониальной державы, но в случае с ЦАР это сделать крайне непросто. Центральноафриканцы знают, как относятся к африканским странам французы.

В то же время ЦАР, как независимая страна, самостоятельно определяет вектор внешней политики в зависимости от собственных интересов. Сотрудничество с Россией позволило республике преодолеть острый кризис, вызванный вооруженными боевиками, готовившими госпереворот.

Армия ЦАР дала отпор группировкам, которые под предводительством экс-президента страны Франсуа Бозизе готовили насильственную смену власти. Вооруженные силы республики значительно укрепились и выросли в профессиональном плане за счет работы российских инструкторов. Специалисты из РФ, которые в различных зарубежных СМИ фигурируют как "ЧВК Вагнера", занимаются подготовкой правительственных сил африканской страны.

Журналисты из Ndjoni Sango считают, что последние события, включая расистский скандал с сыном французского посла и подтвержденные связи дипломата с боевиками, разрушили последние надежды Парижа на восстановление отношений с ЦАР.

"Париж и Банги больше не являются партнерами. Во многом этому поспособствовала деятельность посла Франции, который поставил перед собой задачу уничтожить сотрудничество между государствами", — считают центральноафриканские эксперты.

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