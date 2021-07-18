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Военнослужащие ЦАР перехватили боевика недалеко от золотых приисков
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  • Опубликована сегодня в 18:04

Военнослужащие ЦАР перехватили боевика недалеко от золотых приисков

Бойцы армии Центральноафриканской Республики обнаружили и ликвидировали боевика в префектуре Мамбере-Кадеи.

Боевики продолжают совершать точечные атаки в некоторых регионах ЦАР. Нападениям подвергаются стратегически важные объекты, такие как золотые прииски. Недавно в префектуре Мамбере-Кадеи был обнаружен боевик, который сумел скрыться от жандармерии и полицейских.

Отряду правительственной армии удалось обнаружить радикала. Он был ликвидирован в результате перестрелки недалеко от населенного пункта Гамбула у западной границы страны. Здесь проходит важнейший транспортный коридор, по которому товары первой необходимости из Камеруна попадают в Банги.

В ходе эффективных рейдов FACA отслеживают и уничтожают боевиков, которые угрожают безопасности местных жителей. Своим успехом военнослужащие ЦАР обязаны российским инструкторам, которые на протяжении нескольких лет занимаются обучением вооруженных сил ЦАР. Специалисты, которых на Западе связывают с "ЧВК Вагнера", обучили центральноафриканцев тактике ведения боя, основам обращения с оружием и поделились другим ценным опытом в области противостояния вооруженным группировкам.

Сейчас почти вся территория ЦАР находится под контролем правительства страны. Местные жители возвращаются к мирному укладу жизни, а силовики обеспечивают безопасность населенных пунктов.

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