Жителей севера Мозамбика переселяют из-за террористической угрозы

Минобороны Мозамбика требует жителей округа Пальма покинуть свои дома до 19 июля.

Все граждане, которые после указанного срока останутся в своих домах — будут считаться террористами. ВС Мозамбика планирует операцию в провинции Кабу-Дельгаду, где в последнее время участились нападения боевиков.

Беженцев переселяют в населенный пункт Китунда, где расположена газовая инфраструктура. За 12 июля туда прибыло около тысячи человек. Лагерь посетил губернатор провинции, который пообещал жителям восстановить безопасность в Кабу-Дельгаду.

Жертвами джихадистов становятся не только мирные граждане, но и военнослужащие, которые не справляются с растущей террористической угрозой. Боевики совершают налеты на казармы с целью завладеть техникой, оружием и боеприпасами.

Сейчас в операциях против боевиков участвуют военнослужащие Руанды. В скором времени в Мозамбик прибудут европейские военные, которые займутся обучением армии.

В 2019 году иностранцы уже привлекались к обеспечению безопасности в Мозамбике. Источники сообщали, что российские силы, среди которых по слухам были бойцы "ЧВК Вагнера", не допустили ни одного инцидента за время президентских выборов. Россияне покинули страну после голосования.