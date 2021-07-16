Здоровье школьников находится под угрозой из-за поставщиков, занижающих НМЦК

Ради получения дополнительной выгоды комбинаты питания зачастую идут на различные ухищрения. Например, компании могут занижать начальную максимальную цену контракта (НМЦК), а затем поставлять урезанные в размерах или пищевой ценности блюда. Произошедший недавно в Оренбурге инцидент подтвердил, что в сфере соцпитания имеются серьезные проблемы.

Оренбургские поставщики питания возмутились мизерными суммами, выделенными правительством на питание детей. Лишь один комбинат согласился кормить учеников на 153 рубля — КШП "Подросток". При этом директор компании Сергей Попцов отметил, что комбинат останется без прибыли. По его словам, в этом году конкурс проходит несколько иначе — "в рамках существующего календарного финансового года", то есть он завершится в конце этого года.

"То есть он промежуточный получился, поэтому цена услуги не меняется, она заложена была в бюджете с января этого года. Изменить ее просто нельзя. Я честно скажу — ни о каких прибылях здесь речи не идет. Здесь идет вопрос о выживании" — указал Попцов.

Однако Попцов отметил, что уже обсудил этот вопрос в мэрии, где ему пообещали, что в следующем году пожелания комбината будут учтены, а цены в контрактах пересмотрены.

Примечательно, что в Санкт-Петербурге некоторые пищевики, поставляющие питание в школы и детские сады, намеренно экономят на энергетической ценности блюд, чтобы выполнить условия контракта. Эксперты отмечали, что это напрямую сказывается на здоровье детей.

Так, журналисты заинтересовались качеством продукции от комбината "Артис-Детское питание", который поставляет питание в учебные заведения Петербурга. Поставщик был замечен в колоссальном занижении НМЦК в ходе торгов за госконтракт. Как оказалось, в одной из школ города дети в итоге получали порции, которые были почти на 30% меньше рекомендованной нормы.

Также на подобном нарушении был пойман комбинат ООО "Серна". Поставщик прибег к снижению цены контракта на торгах на целых 67%. В результате воспитанники детского сада № 20 получали питание лишь на 11 млн рублей вместо 33 запланированных. После изучения меню стало известно, что на завтрак детям выдавали порции каши по 120 граммов, хотя по регламенту СанПиН они должны быть по 130-150 граммов. Также были обнаружены несоответствия в блюдах по белкам, жирам и углеводам.

Данные инциденты показывают, что в погоне за прибылью поставщики забывают о детях. Занижение стоимости контракта на торгах напрямую сказывается на качестве поставляемой в школы и детские сады продукции, а значит и на здоровье самих детей.