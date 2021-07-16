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Медиатехнологи поддержали выдвижение ученого Максима Шугалея в ЗакС
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  • Опубликована сегодня в 9:38

Медиатехнологи поддержали выдвижение ученого Максима Шугалея в ЗакС

Петербургский социолог, руководитель Фонда национальных ценностей Максим Шугалей, известный по "ливийскому инциденту", принял решение участвовать в выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. По мнению политических экспертов, у общественника большие шансы на успех.

Медиатехнолог, глава "Агентства Бизнес Новостей" Алексей Дементьев положительно относится к выдвижению Шугалея. На собрании Экспертного клуба Петербурга политтехнологи высказались за поддержку намерений ученого.

"Максим Шугалей — не просто социолог, а символ борьбы за аргументированную позицию россиянина. Шугалей — борец, и такие люди в политике нужны", — заявил Дементьев.

Сам Шугалей утверждает, что Петербург должен быть эталоном справедливости, а жители города вправе влиять на власть.

Напомним, что выборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга пройдут 19 сентября 2021 года.

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