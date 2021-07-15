Визит Сергея Шойгу в Ростовскую область: итоги

Министр обороны Сергей Шойгу посетил Ростовскую область. Губернатор региона Василий Голубев оказал теплый прием главе военного ведомства. Сергей Шойгу в сопровождении губернатора побывал в военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты" и на заводе "Роствертол".

Почтить память павших в войне воинов глава военного ведомства решил в первую очередь, вместе с губернатором края они возложили цветы к Мемориалу Славы. Понравилась министру обороны экспозиция Донского военно-исторического музея, однако смутил его только один нюанс — что в музее представлены не подлинные боевые знамёна воинских частей, которые освобождали Ростовскую область от фашистов. Глава военного ведомства поручил заменить копии оригиналами.

"Нужно поработать в запасниках музея Вооружённых сил, найти реальные знамёна и передать реликвии в музейный комплекс "Самбекские высоты"", — сказал Шойгу.

Оставляя запись в книге почетных гостей, Сергей Шойгу поблагодарил ростовчан "за сбережение памяти о наших отцах и дедах, отвоевавших нашу свободу и будущее страны".

Отдельно поблагодарил министра Василий Голубев за помощь в создании музейного комплекса. Также генерал армии ознакомился с планами развития парка "Патриот", построенного год назад неподалеку от "Самбекских высот". В нем для юных патриотов есть экспозиции:

"Партизанская деревня"

и "Кластер сухопутных войск".

Вскоре будет создан авиационный кластер.

А в августе на территории парка будет проведена историческая реконструкция освобождения региона от фашистов.

Посетил глава Минобороны и завод "Роствертол", он ознакомился с образцами военной техники, для генерала даже провели демонстрационные полеты. Сергей Шойгу поблагодарил работников завода и пообещал, что вертолетостроители Донского края могут рассчитывать на стабильный гособоронзаказ.