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Визит Сергея Шойгу в Ростовскую область: итоги
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  • Опубликована сегодня в 18:49

Визит Сергея Шойгу в Ростовскую область: итоги

Министр обороны Сергей Шойгу посетил Ростовскую область. Губернатор региона Василий Голубев оказал теплый прием главе военного ведомства. Сергей Шойгу в сопровождении губернатора побывал в военно-историческом музейном комплексе "Самбекские высоты" и на заводе "Роствертол".

Почтить память павших в войне воинов глава военного ведомства решил в первую очередь, вместе с губернатором края они возложили цветы к Мемориалу Славы. Понравилась министру обороны экспозиция Донского военно-исторического музея, однако смутил его только один нюанс — что в музее представлены не подлинные боевые знамёна воинских частей, которые освобождали Ростовскую область от фашистов. Глава военного ведомства поручил заменить копии оригиналами.

"Нужно поработать в запасниках музея Вооружённых сил, найти реальные знамёна и передать реликвии в музейный комплекс "Самбекские высоты"", — сказал Шойгу.

Оставляя запись в книге почетных гостей, Сергей Шойгу поблагодарил ростовчан "за сбережение памяти о наших отцах и дедах, отвоевавших нашу свободу и будущее страны".

Отдельно поблагодарил министра Василий Голубев за помощь в создании музейного комплекса. Также генерал армии ознакомился с планами развития парка "Патриот", построенного год назад неподалеку от "Самбекских высот". В нем для юных патриотов есть экспозиции:

  • "Партизанская деревня"
  • и "Кластер сухопутных войск".
  • Вскоре будет создан авиационный кластер.

А в августе на территории парка будет проведена историческая реконструкция освобождения региона от фашистов.

Посетил глава Минобороны и завод "Роствертол", он ознакомился с образцами военной техники, для генерала даже провели демонстрационные полеты. Сергей Шойгу поблагодарил работников завода и пообещал, что вертолетостроители Донского края могут рассчитывать на стабильный гособоронзаказ.

"Планы у нас большие, мы будем продолжать заказывать вертолеты темпом 15 машин в год", — отметил Шойгу.

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