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Волков ответит в суде перед Евгением Пригожиным в августе
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  • Опубликована сегодня в 20:37

Волков ответит в суде перед Евгением Пригожиным в августе

В Пролетарском районном суде Твери прошло заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина к Леониду Волкову. Подробности сообщили в "Конкорде".

По данным представителей пресс-службы компании, сам Волков в суде не присутствовал. Не пришли на заседание и его представители. Суд перенесли на 13 августа.

"Информируем, что ни Волков, ни его представитель на заседание не явились, в связи с чем суд еще раз направит повестки ответчику. Рассмотрение иска перенесено на 13 августа. Подчеркнем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", — отметили в "Конкорде".

Напомним, Пригожин обвинил Волкова в распространении лживых сведений о нем. Ранее против Волкова уже было возбуждено уголовное дело по статье "Клевета".

Материалы дела по месту регистрации ответчика передал Савеловский районный суд. Волков должен был предоставить доказательства своих слов о предпринимателе, но так и не сделал этого. Ни он, ни его адвокаты в суд не явились.

В "Конкорде" напомнили, что иск к Волкову не имеет политического обоснования и не связан с соответствующими взглядами ответчика.

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