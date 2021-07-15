Глава партии "Родина" Алексей Журавлёв встретился с членами молодежного правительства Иркутской области

Глава партии "Родина" Алексей Журавлёв во время рабочего визита посетил Иркутск. Там он встретился с членами молодежного правительства области. Молодые люди задавали политику интересующие вопросы, на которые политик честно отвечал.

В ходе беседы глава партии отметил, что польза от деятельности депутата будет только тогда, когда он будет работать и любить свою Родину. Он привёл в пример Героя России Андрея Богатова, как человека, который не раз доказывал, что готов пожертвовать своей жизнью за родину. Также политик сообщил, что Герой России идет вторым номером в федеральном списке партии "Родина" в Госдуму.

Алексей Журавлёв также затронул тему переселения российских эмигрантов, ведь их более 20 миллионов. А среди них много талантливой современной молодежи, которой восхищается глава партии. Он считает, что каждый россиянин должен чувствовать себя защищенным государством.

"Граждане будут чувствовать внутреннюю стабильность, равновесие. Конечно, уверенность, особенно у молодого поколения, достигается не только этим. Важно, чтобы для молодежи не было большой проблемой найти работу. А что у нас сейчас в том же Иркутске? В ВУЗах региона учится более 100 тысяч студентов, многие потом не могут достойно трудоустроиться. У многих ненужные, непрофильные профессии. Ситуацию надо кардинальным образом менять, пора уже готовить специалистов "под заказ" предприятия, работающих на территории"!" — уверен политик.

На встрече молодые жители Сибири спросили у Алексея Журавлёва про развитие северных территорий. По его словам, эти территории нужно развивать, ведь в них наше будущее.

После встречи, политик осмотрел водную инфраструктуру Байкала. Он оценил богатство русской природы и красоту озера.