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В партии
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  • Опубликована сегодня в 19:35

В партии "Родина" высказались о необходимости введения патриотического воспитания в школах

Герой РФ Андрей Богатов посетил Читу, чтобы принять участие во Всероссийском проекте "Диалог с героем". Встреча прошла в Доме офицеров. На нее пришли представители ветеранских организаций, юнармейцы, сотрудники Управления Росгвардии России по Забайкальскому краю и другие представители местной общественности. Целью проекта является воспитание у молодежи патриотического сознания, а также развитие преемственности поколений.

Богатов рассказал о том, как воевал в Сирии, где был тяжело ранен в 2016 году. В частности, он отметил, что многое, как и свой первый бой, не помнит, так как воспоминания стерлись.

Также он ответил на вопрос, касающийся разницы между современными воинами и воинами 80-ых. По его мнению, раньше все сражались за родину, а "откосить" от армии было равносильно позору. Однако и сейчас есть много тех, кто готов служить Отечеству, но их могло бы быть гораздо больше. Проблема заключается в отсутствии должного патриотического воспитания, которое необходимо начинать еще в школе.

Более того, многие ветеранские организации сейчас существуют за свой счет. Лишь в некоторых случаях у них появляются спонсоры, или им выделяют гранты.

Член партии "Родина" подчеркнул, что в обязанности государства входит поддержка всех военнослужащих ради будущего страны. Помимо этого, молодежь должна понимать, что служить родине — не только почетный долг, но и священная обязанность. При этом, к примеру, пенсии для военных инвалидов крайне небольшие.

После этого Богатов вместе с юнармейцами возложил венки к памятнику забайкальцам, участвовавшим в войне в Афганистане.

В завершении встречи Герой России Андрей Богатов поблагодарил всех участников за живое общение, пожелав им уверенности в себе и целеустремленности.

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