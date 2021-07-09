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Поставки контрафакта в учебные заведения стали одной из главных проблем
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  • Опубликована сегодня в 20:33

Поставки контрафакта в учебные заведения стали одной из главных проблем

Минсельхоз Хакасии подвел итоги мониторинга продукции, которая поставляется в учебные учреждения и больницы региона. По информации ведомства, были проведены 147 лабораторных исследований, проверены 64 объекта. 36 проб продукции не соответствовали нормам, был обнаружен контрафакт.

Только 5 из 20 поставщиков не получили претензий от проверяющих по поводу качества продукции, которую они отправляют в социальные учреждения.

Проблема актуальна и для Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор по Ленинградской области обнаружил на складе у "ТК "Северная Столица" фальсифицированное сливочное масло. По итогам проверки управление РПН постановило исключить фальсифицированную продукцию из оборота. Правда, нет информации о том, сколько такого масла могло попасть на столы в учебные заведения.

Комбинат "Серна" проверили сотрудники Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Петербургу, Ленобласти и Псковской области. Специалисты уличили компанию в поставках крупы, которая не соответствовала ГОСТу.

В конце мая 2021 года Россельхознадзор обнаружил в Ленинградской области факт реализации просроченного творога. Его собирались отправить в один из детсадов Приозерского района. Компания, ответственная за поставки, получила штраф, но продолжила работать на рынке.

От качества продукции в учебных заведениях зависит здоровье детей. Следовательно, надзорным ведомствам нужно уделять больше внимания проверкам поставщиков соцпита.

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