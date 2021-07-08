Кулинарный блогер пожаловалась на цены в кафе "Мезонин"

Популярный кулинарный блогер aniamiia посетила кафе "Мезонин", расположенное при "Гранд Отель Европа" на Михайловской улице. Своими впечатлениями она поделилась на личной страничке в Instagram.

Одним из блюд, что заказала девушка, стала "паста с чернилами каракатицы и мясом краба" стоимостью 1800 рублей за порцию. По словам блогера, это была самая дорогая паста, которую она когда-либо ела. При этом качество блюда оставляло желать лучшего. Мясо краба оказалось переваренным. Также блогеру попались несколько кусочков хитина.

"Короче, это было неприятно и странно. Я ела целую клешню краба, ещё и запеченную, и она стоила около 1200 рублей. Мяса там было явно больше, чем в пасте, тогда за что?" — недоумевает @aniamiia.

Также она отметила, что "Мезонин" — это кафе при отеле, но при этом цены в нем как в полноценном ресторане.

"То есть я плачу ещё и за атмосферу, а в "Мезонине" просто за чернила каракатицы и переваренное мясо с хитином? Считаю, 1800 это необоснованно дорого", — подчеркнула девушка.

Помимо этого, блогер пожаловалась, что в качестве "комплемента" от повара она получила конфеты, которые по вкусу напомнили дешевые кондитерские изделия популярной марки.

"Атмосферы здесь никакой нет, официанты внимания особого к тебе не проявляют, нет ощущения, что они носятся вокруг тебя. Закуски перед основными блюдами — это да, это приятно. На этом, пожалуй, все", — резюмировала она.

За свой обед aniamiia заплатила четыре тысячи рублей. При этом в заказе отсутствовали мясные блюда и другие морепродукты. Как считает девушка, за такие деньги можно найти более приятное заведение.

"Мезонин" уже не первый раз подвергается критике со стороны посетителей. В Сети есть немало жалоб. Как правило, люди отмечают отвратительный сервис, нарушение санитарных норм и то, что сотрудники кафе игнорируют меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.