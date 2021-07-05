Питание детсадовцев Василеостровского района оценили почти в 130 миллионов рублей

Поставщик питания "Фирма Флоридан" выиграл в восьми тендерах на обеспечение питанием детсадов Василеостровского района. Компания заключит контракты на поставку продукции в период с 2021 по 2023 год.

Электронные аукционы общей стоимостью 127,6 млн рублей были объявлены районной администрацией в конце мая. Поставщик был определен 28 июня.

Стоит отметить, что для победы предприятию не потребовалось сильно занижать начальную (максимальную) цену контрактов. Демпинг по каждому лоту не превышал 15% от стартовой цены.

"Фирма Флоридан" одержала победу за счет 40 баллов, полученных за репутацию, квалификацию персонала, а также наличие требуемых производственных мощностей. Эти критерии помогли комбинату обойти соперников, предлагающих более выгодные цены, но при этом получивших 0 баллов по нестоимостным показателям.

Ранее журналисты писали, что "Фирма Флоридан" может побороться за госконтракты на поставки социального питания в учебные заведения Приморского района Петербурга. Журналисты уверены, что победа достанется именно этому комбинату, как уже случалось в прошлые годы.