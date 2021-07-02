Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.07.2021 : 72,7234
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.07.2021 : 86,5118
Петербургский меценат Александр Колос ждёт мнения экспертного сообщества по ковидным ограничениям
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 12:50

Петербургский меценат Александр Колос ждёт мнения экспертного сообщества по ковидным ограничениям

Начиная с 28 июня в Москве ввели особый режим посещения баров, ресторанов и кафе. Посетители обязаны предоставлять специальный QR-код, который содержит информацию о наличии ковид-антител (переболел коронавирусом или сделал прививку).

Санкт-Петербург ещё не ввёл подобные правила для общепита, но шаткая эпидемиологическая ситуация в любом случае вызовет реакцию властей.

Своё мнение выразил бизнесмен и меценат Александр Колос:

"Петербург является северной столицей нашей страны. Традиционно очень большой туристический поток, на который рассчитан и сектор общепита. Во времена ковидных ограничений бизнес из сегмента гостеприимства очень страдает. Поэтому в эти тяжелые времена помощь ему нужна как никогда."

Колос считает, что ограничительные меры неизбежны, а в ряде случаев даже необходимы, но все они должны вводиться крайне продуманно и исполняться чётко и согласно букве закона.

Мир

Правительство ЦАР осудило клеветническую публикацию New York Times

Правительство ЦАР осудило клеветническую публикацию New York Times

Власти Центральноафриканской Республики считают статью New York Times попыткой дискредитировать армию ЦАР и российских инструкторов. Такое заявление распространило Минобороны африканской стр﻿аны.

Читать полностью
Армия ЦАР вернула контроль над границей в районе города Нделе

Армия ЦАР вернула контроль над границей в районе города Нделе

Зачистка города Нделе и окрестностей от вооруженных бандитов позволила властям Центральноафриканской Республики вернуть под контроль участок границы с Чадом.

Читать полностью

Общество

Семью Пекарева заподозрили в связях с

Семью Пекарева заподозрили в связях с "похоронным картелем"

Глава совета депутатов Электростали Владимир Пекарев через своих родственников и партнеров может влиять на различные сферы деятельности в трех районах Подмосковья, пишут СМИ.

Читать полностью
Кузнецова призвала защищать права детей с пищевыми особенностями

Кузнецова призвала защищать права детей с пищевыми особенностями

В России был проведен мониторинг качества предоставления бесплатного питания ученикам младших классов. Выяснилось, что в 675 школах страны (15 регионов) учащиеся второй смены получали обед по меню﻿ завтрака, что запрещено Роспотребнадзором.

Читать полностью

Новости