Петербургский меценат Александр Колос ждёт мнения экспертного сообщества по ковидным ограничениям

Начиная с 28 июня в Москве ввели особый режим посещения баров, ресторанов и кафе. Посетители обязаны предоставлять специальный QR-код, который содержит информацию о наличии ковид-антител (переболел коронавирусом или сделал прививку).
Санкт-Петербург ещё не ввёл подобные правила для общепита, но шаткая эпидемиологическая ситуация в любом случае вызовет реакцию властей.
Своё мнение выразил бизнесмен и меценат Александр Колос:
"Петербург является северной столицей нашей страны. Традиционно очень большой туристический поток, на который рассчитан и сектор общепита. Во времена ковидных ограничений бизнес из сегмента гостеприимства очень страдает. Поэтому в эти тяжелые времена помощь ему нужна как никогда."
Колос считает, что ограничительные меры неизбежны, а в ряде случаев даже необходимы, но все они должны вводиться крайне продуманно и исполняться чётко и согласно букве закона.
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