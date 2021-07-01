Ярославская "Родина" выдвинула своих кандидатов на выборы в Госдуму

В субботу 26.06.2021 в Москве состоялся VII съезд Всероссийской политической партии "Родина". Стартовала избирательная кампания под лозунгом: "Родина" — партия российских регионов". Это значит, что партия выступает за развитие, благополучие, процветание и достойную жизнь всех граждан Российской Федерации в любом ее субъекте.

Главным вопросом работы съезда стало выдвижение кандидатов от партии "РОДИНА" для участия в выборах депутатов Государственной думы, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

Ярославская "РОДИНА" выдвинула 4 кандидата по областному списку и 2 кандидатов по одномандатным округам.

Лидером регионального списка по Ярославской области от партии "РОДИНА" выдвинут в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва Александр Добычин. Он также выдвинется кандидатом по одномандатному избирательному округу N 195.

Региональную часть областного списка родинцев также представили:

партийный лидер Тарас Сидорин,

Виктор Барышнев,

Александр Губарев.

В числе кандидатов-одномандатников также представлен бизнесмен Илдар Хазипов, он выдвинется кандидатом по одномандатному избирательному округу N 194.

"За время работы реготделени мы зарекомендовали себя реальными делами и не намерены останавливаться на достигнутом. Работы в регионе много. Мы уверены в своих силах, в том, что мы сможем изменить к лучшему жизнь наших соотечественников, мы будем и дальше искренне стараться во благо жителей нашей области и всей страны!" — заявил лидер ярославских родинцев Тарас Сидорин.

И действительно, благодаря неравнодушию и отзывчивости активистов Ярославского отделения партии "Родина", множество проблем в регионе были решены. Родинцы держат на контроле вопросы:

качества дорог в Ярославской области,

активно поддерживают развитие детско-юношеского спорта,

занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи,

вопросами создания доступной среды для инвалидов,

решают проблемы инфраструктуры и благоустройства города,

а также экологические проблемы региона.