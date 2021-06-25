"Офицеры России" раскрыли провокационный план США по Ливии

Предложение Госдепа США по выводу иностранных наемников из Ливии не будет реализовано. Так прозвучавшие в Вашингтоне слова оценил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.
Он отметил, что никто не будет в открытую говорить о военизированных подразделениях, размещенных в североафриканской стране, поскольку это может спровоцировать международный скандал. Исходя из этого, Перенджиев сделал вывод, что американские власти, озвучив провокационное заявление, не рассчитывали изменить ситуацию в Ливии.
"Есть проблема, потому что никто не говорит ни о каких наемниках, не признает, что там они есть. В любом случае, каждая сторона упрекает другую в том, что наемники есть", — сказал он.
Представитель американского Госдепа ранее выступил с предложением к России и Турции вывести подразделения из Ливии. Также в Вашингтоне заявили, что там якобы присутствует "ЧВК Вагнера". Американцы прекрасно понимают, что ни одна из сторон не поддержит предложение, что указывает на характерную для Вашингтона попытку организовать провокацию.
Перенджиев считает, что начинать следует с признания, договориться о механизме взаимного контроля, чтобы можно было перейти к конкретным действиям. Он предположил, что подобная работа уже может идти на уровне спецслужб.
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