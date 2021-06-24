Законодательство может стать менее лояльным к недобросовестным поставщикам

Госзаказчики формально подходят к процедуре внесения компаний в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). К таким выводам пришли юристы компании "Арбитраж.ру", которые проанализировали судебную практику за 2019-2021 годы. Особенное остро проблема недобросовестных поставщиков стоит в Петербурге, где за год в РНП попал только один пищекомбинат.

Согласно закону о госзакупках, существуют две причины попадания поставщиков в реестр.

Первая — уклонение от подписания контракта.

Вторая — расторжение контракта в одностороннем порядке.

Причем последняя является наиболее частотной. К примеру, в прошлом году зафиксировали 73% таких случаев.

Примечательно, что компании стали намного чаще оспаривать решение о включении в реестр. При этом заказчики нередко отказываются от контрактов в одностороннем порядке, даже без оценки действий подрядчика через призму добросовестности. В реальности срыв сроков подписания госконтрактов может объясняться экономическими факторами. В такой ситуации перед компанией встает выбор — либо исполнить контракт, что чревато финансовыми потерями, либо уклониться от выполнения и попасть в РНП.

Поскольку механизм работы реестра стал вызывать много вопросов, в правительстве решили сделать более прозрачными правила включения компаний в РНП. Например:

в Северной столице за минувший учебный год в реестр попал лишь один поставщик — ООО "Максимус" . Несмотря на то, что в Сети можно встретить большое количество жалоб на другие комбинаты, именно эта компания оказалась в РНП.

. Несмотря на то, что в Сети можно встретить большое количество жалоб на другие комбинаты, именно эта компания оказалась в РНП. Еще одному поставщику ("База "Мария") удалось избежать ответственности за уклонение от подписания контракта. Комбинат, победивший в тендере на организацию питания в детском саду № 9 Калининского района, должен был предоставить банковскую гарантию, но допустил ошибку в документации.

удалось избежать ответственности за уклонение от подписания контракта. Комбинат, победивший в тендере на организацию питания в детском саду № 9 Калининского района, должен был предоставить банковскую гарантию, но допустил ошибку в документации. Компанию "Аркада" отстранили от работы в кронштадтской школе № 422 после массового отравления детей. Однако это никак не сказалось на ее работе в образовательных учреждениях других районов. До инцидента комбинат носил название "ТД "Профпит".

отстранили от работы в кронштадтской школе № 422 после массового отравления детей. Однако это никак не сказалось на ее работе в образовательных учреждениях других районов. До инцидента комбинат носил название "ТД "Профпит". Показателен еще один случай, когда после банкротства компанию ООО "АвтоВАМ" внесли в РНП в 91-й раз.

Примеры показывают, что российское законодательство нуждается в ужесточении. По крайней мере, компании, которые имеют отношение к отравлениям детей, точно должны оказываться в реестре.