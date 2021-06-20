Россия готова на дипломатическое сближение со странами Африки

Журналисты Panafricaine проанализировали слова главы СОМБ Александра Иванова о сотрудничестве России и ЦАР.

Руководитель Содружества офицеров за международную безопасность выразил приверженность курсу на обеспечение стабильности в Центральноафриканской Республике. Россия будет не только продолжать поддерживать ЦАР на пути к мирной жизни, но и расширять сотрудничество, уверены журналисты издания Panafricaine. Они обратили внимание на позитивный пример сотрудничества Москвы и Банги в области безопасности.

Слова Иванова отражают курс, заданный российскими властями в отношении Африки. Он заключается в расширении дипломатических контактов с ЦАР.

Россия протянула руку помощи ЦАР в тяжелый для страны момент. Правительство Центральноафриканской Республики пригласило российских инструкторов для обучения вооруженных сил страны. Благодаря работе специалистов, которых западные СМИ называют "ЧВК Вагнера", удалось повысить боеспособность правительственной армии.

Журналисты напомнили, что недавно военнослужащие ЦАР задержали французского агента, который подозревается в связях с боевиками. По их мнению, это говорит о существенном повышении эффективности работы полиции и ВС ЦАР.

Москва держит курс на расширение взаимодействия с африканским континентом, уверены журналисты.