Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера ответил на нападки западных журналистов.
Президент ЦАР назвал публикации CNN и The Sentry о ситуации в стране попыткой дискредитировать отношения Банги с Москвой. Вбросы основаны на неподтвержденных слухах, которые журналисты не удосужились проверить.
"Хотел бы отметить, что представители CNN и The Sentry даже не посетили Центральноафриканскую Республику для точного выяснения всех обстоятельств", — подчеркнул он.
Нападки журналистов направлены на российских инструкторов, которые работают в ЦАР с 2018 года. Они занимаются обучением центральноафриканских военных и за эти годы помогли создать в африканской стране мощную армию. Журналисты западных СМИ ради сенсационности причисляют россиян к "ЧВК Вагнера". В то же время авторы материала пытаются скрыть преступления боевиков, которым при помощи россиян противостоит центральноафриканская армия.
"CNN и The Sentry оправдывают действия боевиков, умалчивая о совершенных ими преступлениях", — заявил Туадера.
Он напомнил, что присутствие российских инструкторов в ЦАР одобрено Советом Безопасности ООН и осуществляется на основе соглашения о военном сотрудничестве между Центральноафриканской Республикой и Российской Федерацией.
"Слепая зона" Примакова: почему Россотрудничество теряет Африку
Даже спустя год после смены руководства Россотрудничество продолжает работать вразрез с национальными интересами, своей деятельностью нанося вред политическим усилиям государства. Такая практика прослеживается, например, в Африке.
Суданская компания пытается привлечь внимание Россотрудничества через МИД РФ
Компания из Судана, которая уже несколько месяцев пытается привлечь внимание Россотрудничества, обратилась за помощью к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Скандального ректора из Твери спасли от тюрьмы "неподкупные" следователи
Беззаконие в Тверской области продолжает свое триумфальное шествие. Уголовное преследование ректора ТГМУ Леси Чичановской, которую подозревали в фиктивном трудоустройстве в вуз своих знакомых, было прекращено СУ СК России по Тверской области.
Путину рассказали о качестве питания в школах
Проблемы в сфере школьного питания в последнее время подробно освещаются в СМИ, на сложившуюся ситуацию обратил внимание и президент России Владимир Путин.