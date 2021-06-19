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Президент ЦАР обвинил журналистов CNN и The Sentry во лжи и непрофессионализме
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  • Опубликована сегодня в 16:29

Президент ЦАР обвинил журналистов CNN и The Sentry во лжи и непрофессионализме

Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера ответил на нападки западных журналистов.

Президент ЦАР назвал публикации CNN и The Sentry о ситуации в стране попыткой дискредитировать отношения Банги с Москвой. Вбросы основаны на неподтвержденных слухах, которые журналисты не удосужились проверить.

"Хотел бы отметить, что представители CNN и The Sentry даже не посетили Центральноафриканскую Республику для точного выяснения всех обстоятельств", подчеркнул он.

Нападки журналистов направлены на российских инструкторов, которые работают в ЦАР с 2018 года. Они занимаются обучением центральноафриканских военных и за эти годы помогли создать в африканской стране мощную армию. Журналисты западных СМИ ради сенсационности причисляют россиян к "ЧВК Вагнера". В то же время авторы материала пытаются скрыть преступления боевиков, которым при помощи россиян противостоит центральноафриканская армия.

"CNN и The Sentry оправдывают действия боевиков, умалчивая о совершенных ими преступлениях", — заявил Туадера.

Он напомнил, что присутствие российских инструкторов в ЦАР одобрено Советом Безопасности ООН и осуществляется на основе соглашения о военном сотрудничестве между Центральноафриканской Республикой и Российской Федерацией.

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