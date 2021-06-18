В России будут бороться с некачественным питанием школьников на уровне законодательства

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал об организации питания в образовательных учреждениях. Данную тему он затронул во время Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы питания детей и подростков. Наука, производство, бизнес".

По его словам, в минувшем учебном году на осуществление процесса было потрачено 59 млрд рублей бюджетных средств. В следующем году сумма будет увеличена.

"У нас появилась возможность на научной основе создать специальное и детское питание. К тому же, у нас появилась возможность создать линейку школьного питания и с помощью специальных технологий отслеживать производство, чтобы систематизировать качество", — рассказал эксперт.

Он также отметил, что поставлять в школы и детские сады нужно преимущественно продукты российского производства. Помимо этого, Онищенко заявил о необходимости создать специальное меню для детей, страдающих ожирением и имеющих другие проблемы со здоровьем. Кроме того, он призвал сохранять национальную культуру потребления пищи.

"У нас есть патологическая привычка — дети потребляют продукты не систематизировано. Так мы теряем национальную культуру потребления", — подчеркнул он.

Также Онищенко добавил, что вопрос с поставками некачественного питания нужно решать на законодательном уровне.

Проблемы в сфере детского соцпита наблюдаются по всей стране, в том числе и в Петербурге. Жители города регулярно жаловались, что частные комбинаты питания кормят детей некачественными продуктами. Однако чиновники из районных администраций и представители предприятий игнорировали все обращения. В ответ на отношение к жалобам родителей было создано сообщество во "ВКонтакте" "Школьный ревизорро".

Модераторы группы каждый месяц составляют антирейтинг худших поставщиков соцпита в Петербурге, к которым у родителей больше всего претензий. Два последних месяца его лидером становился комбинат "Артис-Детское питание". Данное предприятие выиграло тендеры на обслуживание всех школ и детских садов Колпинского района, после чего в Сети появилось огромное количество жалоб от родителей, недовольных качеством питания детей. После ряда скандальных историй многие даже потребовали, чтобы компания была отстранена от работы.

Все это подтверждает тот факт, что проблему качества питания в школах и детских садах необходимо решать на законодательном уровне.