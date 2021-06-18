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Медиков Ростовской области поздравили с праздником
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  • Опубликована сегодня в 15:44

Медиков Ростовской области поздравили с праздником

17 июня в Ростовской области, в музейном комплексе "Самбекские высоты", прошло торжество, посвященное предстоящему Дню медицинского работника. Работников медицинской отрасли поздравил губернатор края Василий Голубев, вручив при этом награды.

Губернатор региона отметил, что в ближайшие три года в Ростовской области отремонтируют 72 больницы, также обновят автопарк машин скорой помощи. На эти цели из бюджета выделено более 3 млрд рублей.

Напомним, что в Ростовской области объявлен Год первичной медико-санитарной помощи, в связи с чем была запущена региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Ожидается, что на Дону будет существенно улучшено материально-техническое состояние многих больниц, а также в медицину придут новые кадры.

"Первичная медико-санитарная помощь — это фундамент здравоохранения. На Дону и раньше создавались условия для оказания качественной и доступной помощи жителям сельских территорий. У нас действует более тысячи ФАПов, широко развита сеть врачебных амбулаторий. Эта работа будет продолжена и дальше", — сказал Василий Голубев.

Губернатор похвалил медработников, которым в это непростое пандемийное время пришлось работать в экстремальных условиях, с угрозой для жизни.

"Низкий вам поклон за каждую жизнь, которую вы уже защитили, за те, которые спасете в будущем, за возвращённое здоровье", — поблагодарил медиков Василий Голубев.

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