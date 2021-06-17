"Не на развитие города, а на обогащение" — бизнесмен Пригожин о законах, принятых петербургским ЗакСом

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин 17 июня отозвался о работе журналистов "Невских Новостей" и ФАН по разоблачению депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире депутата. По словам помощников парламентария, следственные мероприятия проводятся в связи с делом о наркотиках. Резника ждет вызов в Следственный комитет, пока же его доставили по месту прописки.

Комментируя эту ситуацию, Пригожин заявил, что шестой созыв ЗакСа полностью себя скомпрометировал. Его слова приводит пресс-служба компании "Конкорд".

"Я уже до этого заявлял, что практически все действующие депутаты Законодательного собрания должны уйти восвояси", — считает Пригожин.

По словам предпринимателя, все инициативы шестого созыва ЗакСа были направлены на обогащение депутатов.