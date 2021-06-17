"Не на развитие города, а на обогащение" — бизнесмен Пригожин о законах, принятых петербургским ЗакСом

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин 17 июня отозвался о работе журналистов "Невских Новостей" и ФАН по разоблачению депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире депутата. По словам помощников парламентария, следственные мероприятия проводятся в связи с делом о наркотиках. Резника ждет вызов в Следственный комитет, пока же его доставили по месту прописки.
Комментируя эту ситуацию, Пригожин заявил, что шестой созыв ЗакСа полностью себя скомпрометировал. Его слова приводит пресс-служба компании "Конкорд".
"Я уже до этого заявлял, что практически все действующие депутаты Законодательного собрания должны уйти восвояси", — считает Пригожин.
По словам предпринимателя, все инициативы шестого созыва ЗакСа были направлены на обогащение депутатов.
"Что касается конкретно депутата Резника, то были времена, когда СМИ не то что критиковать, а подходить к нему боялись. По моему мнению, молодцы ФАН и "Невские Новости", что вывели на свет божий историю с этим "наркотом-избранником народным", — заявил Пригожин.
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