На сайте правительства опубликовали список россиян, которые смогут оплачивать услуги ЖКХ без комиссий и пеней, начиная с первого июля 2024 года. Категории граждан утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В число россиян вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. На данный момент многие банки берут комиссию за несвоевременные или неполные платежи.
Разговоры о новом законе велись еще в декабре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос, подписав соответствующий УАЗ уже через несколько дней. Льготную категорию граждан потом определяло правительство.
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