Исследование Университета Сиднея показало, что сахарный диабет у мужчин чаще вызывает серьезные осложнения по сравнению с женщинами. Анализ медицинских карт 267 357 человек выявил, что у мужчин с диабетом первого и второго типа выше риск развития болезней сердца, почек и диабетической ретинопатии.
Результаты, опубликованные в Journal of Epidemiology & Community Health, также указывают на меньшую склонность мужчин изменять свой образ жизни после диагноза и более ответственное отношение женщин к профилактике осложнений, сообщает Газета.Ру.
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